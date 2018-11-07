Güvenlik soruşturması sebebiyle kamuya alınmayan doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek
Güvenlik soruşturması sebebiyle kamuya alınmayan doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek
KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getirilen madde komisyonda yeniden görüşüldü. KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasını düzenleyen madde kabul edildi.
Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan yeni mezun doktorlar özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
(TRT Haber)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.