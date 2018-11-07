Güvenlik soruşturması sebebiyle kamuya alınmayan doktorlar özel hastanelerde çalışabilecek

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getirilen madde komisyonda yeniden görüşüldü. KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasını düzenleyen madde kabul edildi.

Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan yeni mezun doktorlar özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek.

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(TRT Haber)