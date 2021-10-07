Güvenlik Uzmanı Mete Yarar yaşananları canlı yayında anlattı: Kendilerini feda ettiler

7 Ekim 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:50

Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla 6-7 Ekim 2014'te sokaklara dökülen PKK yandaşları onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olaylarda iki polis şehit olurken, 35 kişi de hayatını kaybetmişti.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, kanlı saldırının yıl dönümünde katıldığı bir televizyon programında teröristler tarafından yapılan hain saldırıları anlattı.

'KEŞKE YASİN BÖRÜ'NÜN ANNESİ ÇIKARTILSAYDI TELEVİZYONA'



Başak Demirtaş'ın televizyona çıkarılarak mağdur edebiyatı yapmasına tepki gösteren Yarar, "Keşke Yasin Börü'nün annesi çıkartılsaydı televizyona da oğlunun neden katledildiğini muhataplarına sorsaydı. Delikanlının tek suçu o gün muhafazakar bir Kürt olması." ifadelerini kullandı.

O dönem Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan bir olayı da anlatan Yarar, "Sur'da barikatların kurulduğu ilk gece daha önce tespit etmiş oldukları muhafazakar ailelerin -bunların tamamı da Kürtler- evlerine saldırıyorlar. Birisi 155 Polis İmdat'ı arıyor. Ve diyor ki 'Evime saldırıyorlar. Şu anda eşimi ve üç çocuğumu banyoya götürdüm' diyor. Yardıma gelinmesini söylüyor." dedi.

'CANLARINI POLİS İÇİN FEDA ETTİLER'

Aynı kişinin aradan üç dört dakika geçtikten sonra yeniden polisi aradığını söyleyen Yarar, vatandaşın şu sözlerle polis ekipleri için canını feda ettiğini aktardı:

"Ben sizden buraya bize yardıma gelmenizi istemiştim. Ama görüyorum ki bunu sizin için yapmışlar. Evimizin etrafı, bombalar, EYP, patlayıcı, keskin nişancılarla çevrilmiş. Roketli insanlar görüyorum. Sizler buraya gelirseniz sizden daha çok şehit verilecek. Ben size hakkımı helal ediyorum. Bize gelmenizi istemiyorum. Yalnızca sizden şunu rica ediyorum yarın gelin naaşlarımızı buradan alın, düzgün bir şekilde defnedin."