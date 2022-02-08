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Güncel

Hablemitoğlu suikastının zanlısı Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.

8 Şubat 2022 Salı 17:24 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 17:30
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

  • Hablemitoğlu suikastı
  • Nuri Gökhan Bozkır
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