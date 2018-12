Hac kura sonuçları sorgulama ekranı 2019 Diyanet Hac kuraları çekiliş sonucu isim sıralı tam listesi hac.diyanet.gov.tr adresinde

Hac kura çekimi 2019 sonuçları açıklandı! Diyanet, 2019 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Hac kura çekiliş sonuçların açıklanması ile birlikte hacı adayları "Hac kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulama yapılır? Hac kura çekilişi isim listesine nasıl ulaşılır? Hac kurası TC kimlik no ile sonuçlar nereden öğrenilir? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman? sorularına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca hacı adayın merakla beklediği Hac kura sonuçları 28 Aralık 2018 Cuma günü açıklandı. Kutsal topraklarda Hac ibadetlerini yerine getirmek için başvuru yapan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden hac kura sonuçlarını sorgulayabilirler. Hacı adayları, kura sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numarası ve Anne adı ile sorgulama yapabiliyorlar. 2019 Hac kuraları çekiliş sonuçları ve isim listeleri hac.diyanet.gov.tr adresinde. 2019 Hac kura sonuçları isim listesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hac kura sonuçlarının ardından 2019 yılında 80 bin kişi ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.



HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden sorgulama yapabiliyorlar. Kura sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numarası ve anne adı ile giriş yapılması gerekiyor. Hac kura sonuçları, hacı adaylarının telefonuna ayrıyeten SMS yoluyla gönderilecek.





HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.



Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla beklediği hac kuraları 28 Aralık'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edildi. Başkanlığın salonunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından hacı adayları, 2019 yazında kutsal topraklara gidebilme şansına sahip olan hacı adayları belirlendi.

Hac görevini yerine getirmeyen isteyen hacı adayların heyecanla beklediği kura çekilişleri 28 Aralık Cuma günü yapıldı. 2019 Hac kuraları çekiliş sonuçları ve isim listeleri hac.diyanet.gov.tr adresinde.

Hacı adaylarını heyecanladıran gelişme dün yaşandı. Uzun süredir beklenen Hac kuraları çekilişi düzenlendikten sonra erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katıldı.





HAC KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI



Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli” veya “Otel Tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyecek.



HAC KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Bugün saat 15.00’da kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına sms olarak gönderilecek.







Kesin kayıtlar 2 Ocak’ta başlayacak



Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.



Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



Şehit yakını ve gaziler



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.



Bu yıl ilk defa başvuruda bulunan hacı adayları, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldı. 2019 hac müracaatları ve kura çekiliş takvimi geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Hac 2019 kura sonuçları, başkanlığa ait http://hac.diyanet.gov.tr web adresi üzerinden online olarak sorgulanabilecektir.



2019 HAC GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Kutsal topraklarda görev almak isteyen kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet adresinde başvuruları başlattı. Sicil, hizmet sınıfı, görev yeri, hizmet başlangıcı ve MBSTS puanı gibi bilgilerin istendiği başvurularda adaylara ayrıca hizmet almak istediği görev soruluyor. Bayan irşad görevlisi, din görevlisi ve tercüman başlıkları altında tercih yapabilecek kişiler seçildikleri halde hac görevlisi olabilecekler.







CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ



Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.



Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.



Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.



Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.



Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

2019 HAC FİYATLARI NE KADAR?



Hac fiyatları her yıl, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirleniyor. Hac fiyatları belirlenirken, ulaşım, konaklama, Arafat'ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti'ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak belirleniyor.



2019 yılında Hac fiyatları ile ilgili net bir rakam olmamakla birlikte 2 kişilik odanın 24 bin SAR ile 25.500 SAR arasında olması bekleniyor. 4 kişilik odalar için ise minimum fiyatın 17.250 SAR'dan başlayacağı tahmin ediliyor. 1 SAR, yaklaşık 1 TL 41 kuruş civarındadır. SAR, Riyal olarak da biliniyor.



"BU YIL BAŞVURANLARDAN SADECE 150 KİŞİ GİDECEK"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.



Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."

ÜCRETLER RİYAL CİNSİNDEN TAHSİL EDİLECEK



Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.



KAÇ TÜR KONAKLAMA TÜRÜ BULUNUYOR?



Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o bilgiler



1- Oda Tercihli Konaklama Türü



a. Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,



b. Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,



c. Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m² ’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.



d. Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4-15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)



e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabildot şeklinde verilecektir.



f. Hac Süresi uçak programına göre ortalama 35-45 gün arası planlanmaktadır.



g. Medine’de konaklama süresi 4-6 gün arasında planlanmaktadır.



h. Hac kesin kayıt ücretleri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.



i. Ancak vatandaşlarımızın hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (odada kalınan kişi sayısına göre) takribi: 15.000-21.000 SAR olarak belirlenmiştir.



2- Otel Konaklama Türü



Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Nebevi’ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.



1. Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



2. Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



* Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



* “Otel Konaklama Türü” otellerin Kabe’ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle “Oda Tercihli Konaklama Türü’”nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

KONAKLAMA NASIL YAPILACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi.



Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi.



Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.



Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi.



Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı.



Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi.



Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı.

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid - i Haram ve Mescid - i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



1 - Oda Tercihli Konaklama Türü



a. Mekke - Medine'de oda içinde banyo - tuvalet, buzdolabı, yatağı bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi, müstakil yemekhane salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda,



b. Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid - i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda,



c. Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m² 'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır.



d. Mekke' de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımları ücretsiz olarak otobüslerle ring usulü yapılacaktır. (Bu hizmet Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu tarafından 4 - 15 zilhicce tarihleri arasında verilememektedir.)



e. Yemekler; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tab i ldot şeklinde verilecektir. f. Hac Süresi uçak programına göre 45 gün olarak planlanmaktadır.



g. Medine'de konaklama süresi 4 - 6 gün arasında planlanmaktadır.



h. Hac kesin kayıt ücret leri Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak olan protokol toplantısı sonrasında belirlenecektir.



i. Ancak vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için Oda Tercihli Konaklama Türünün fiyatı (o dada kalınan kişi sayısına göre ) takribi : 15.000 - 21.000 SAR olarak belirlenmiştir.



2- Otel Konaklama Türü



Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Organizasyonun; otellerin Mescid - i H aram'a ve Mescid - i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına ve verilen hizmetlere göre aşağıda belirtildiği şekilde 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir.



1. Otel - 1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 13 - 18 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



2. Otel - 2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid - i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Me rkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında konaklama yaptırılacaktır.



• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.



• Otel Konaklama Türü " otellerin Kabe'ye yakınlığı ve verilen hizmetler sebebiyle " Oda Tercihli Konaklama Türü"nden daha pahalıdır ve fiyat aralığı serbest bırakılmıştır.

HAC VAZİFESİ NASIL YERİNE GETİRİLECEK?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgilere göre Hac vazifesi kısaca şu şekilde yerine getirilecek:



1- Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek ihramliklar giyilecek.



2- Mekke’ye varınca Kâbe tavaf edilecek.



3- Safa ile Merve arasinda sa’y yapılacak.



4- Arefe günü Arafat’a giderek vakfe yapılacak.



5- Akşam Müzdelife’de kalarak Müzdelife vakfesini yapılacak. Burada şeytan taşlamada kullanmak üzere taş toplanacak.



6- Kurban Bayramı sabahı (Zilhicce’nin 10. günü) Mina’ya geçerek şeytan taşlanacak.



7- Ardından kurban keserek traş olunur ve ihramdan çıkılır.



8- Kâbe’ye giderek farz olan ziyaret tavafı yapılacak.



9- Son olarak Mekke’den ayrılırken Kâbe’ye gidilerek veda tavafı yapılır ve Hac vazifesi tamamlanmış olunur.

HAC NEDİR?



Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm'ın beş şartından biridir.



Hac kelimesi İbrânîce'de hag şeklindedir; "bayram" anlamına gelen bu kelime "bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak" mânasındaki hvg kökünden türemiştir.



Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce'den başka Ârâmîce'de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının "bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu" olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir. Arapça'da "gitmek, yönelmek; ziyaret etmek" anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça'da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe'de hacı denir.



Hac, belirli fiillerin sadece Allah rızası için yapılmasından oluşan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir (Mesela bk. Hac, 22/28-33). Böylece insanlar, haccın hikmetlerini kavramaya ve gerek fert gerekse ümmet olarak onu layıkı veçhile ifa edip azami ölçüde hikmetlerini gerçekleştirmeye teşvik edilir.



Müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Diğer yükümlülükler gibi hac da insan merkezli ve insanın ihtiyaç duyduğu hayırların tahakkukunu hedef alan bir ibadettir. Bu bakımdan onun hikmetlerini üç noktadan hareketle tespit etmek mümkündür:



-Allah'ın insanlara bazı şeyleri yapmalarını emretmesi ve bunların yerine getirilmesi suretiyle kendilerine lütufta bulunması,



-Haccı gerçekleştiren insanın ona hazırlanırken, menasikini ifa ederken ve ibadetini tamamladıktan sonra kendi kabiliyetine göre elde edebildiği olumlu sonuçlar,



-Bu ibadeti sadece Allah rızası için yerine getiren tek tek insanların iradelerinin ve tesir alanlarının dışında haccın bütün ümmete sağladığı faydalar ve onları ulaştırdığı yüksek seviye.