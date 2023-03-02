Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kurası çekiliş tarihleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hac kuraları ertelendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat'ta çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. Bu açıklama sonrası gözler 2023 Diyanet hac kurası çekiliş tarihlerine çevrildi. 2023 yılı hac kurasında ismi çıkan hacı adayları, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2023 Diyanet hac kurası çekiliş tarihleri

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



Hac kuralarının ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "15.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hac kuralarının ertelenmesinin ardından gözler Diyanet'ten gelecek açıklamaya çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2023 Hac kurası ile ilgili yeni bir tarih belirlenmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

2023 yılı hac kurası çekimi, Diyanet takviminde göre gerçekleşecek. Kurada ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hac kuralarının çekilmesinin ardından sonuçlar Diyanet tarafından erişime açılacak. Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek.

Hacı adayları, TC Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile kura sonuçlarını öğrenecbilecekler. Ayrıca hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak bilgilendirme yapılacak.