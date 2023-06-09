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Hacı adayları yolculuk öncesi bilgilendirildi

Sivas'ta hacı adaylarına seminer verildi.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Hacı adayları yolculuk öncesi bilgilendirildi
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Sivas'ta 2023 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin sonuncusu gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde hacı adaylarına Vaiz Nurdan Koç tarafından "Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı", "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti" konularında seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu çerçevesinde Sivas'tan ilk hacı kafilesi 14 Haziran Çarşamba günü kutsal topraklara uğurlanacak.

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