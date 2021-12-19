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Hafriyat kamyonu üst geçide çarptı: 1 ağır yaralı

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun metrobüs üst geçidinin ayağına çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

AA19 Aralık 2021 Pazar 01:09 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 01:09
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde Topkapı istikametine giden Y.D yönetimindeki 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Güzelyurt metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Y.D, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, araçların kontrollü şekilde geçişine izin verirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada, kaza dolayısıyla metrobüs seferlerinin geçici olarak Güzelyurt metrobüs durağında durmadan gerçekleştirildiği öğrenildi.

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