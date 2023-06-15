Hain darbe girişiminin kilit ismi Uzay Şahin yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tarafından Urla açıklarında operasyon gerçekleştirildi.

UZAY ŞAHİN'İN DE OLDUĞU 8 KİŞİ YAKALANDI

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE KİLİT ROL ÜSTLENMİŞTİ

FETÖ'cü eski Kurmay Albay Uzay Şahin, hain darbe girişimi gecesi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelerek darbe sürecinde etkin bir rol üstlenmişti. Ancak darbe girişiminin başarısız olmasıyla Uzay Şahin firar etmişti.

İşte hain Albayın el yazısıyla darbe talimatı