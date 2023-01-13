Hain terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Yusuf Ataş'ın adı Iğdır'da yaşatılacak

Ataş'ın silah arkadaşları ve gönüllüler, 1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Ataş'ı unutmadı.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu öncülüğünde, silah arkadaşları ve gönüllülerin katkısıyla köydeki Şehit Muharrem Taş İlkokulunda anasınıfı yaptırıldı.

Anasınıfının açılışı için okulda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ve slayt gösterimiyle devam eden törende konuşan Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin, ana sınıfının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Çok önemsediğim bir söz var, 'Pencereden baktığınızda gökyüzü size güneşi esirgemiyorsa birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir.' Evet, yine binlerce şehidimiz gibi Yusuf Ataş şehidimiz de bu ülkenin huzurlu ve güvenli ortamı olsun diye, bu kutsal bayrağımız devamlı dalgalansın diye canını feda etti. Allah onlardan, onları yetiştiren siz kıymetli ailelerinden razı olsun. Onun vasiyetindeki samimiyet ve asalet hepimizin gönlündedir.".

Şehidin Babası Nejat Ataş da şehitliğin peygamberlikten sonra ulaşılan en büyük makam olduğunu söyledi.

Terörle mücadelede birçok vatan evladının şehit verildiğini hatırlatan Ataş , "Onlar bu ülkenin kahramanlarıdır, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güzel anasınıfına oğlumun adının verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha demek istiyorum ki PKK ve ona benzer bütün terör örgütlerinin ülkemize verdikleri zararlar bir yere kadar, devletimiz büyüktür ve şehitlerimizin intikamları alınmıştır. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

Anasınıfının kurdelesinin kesilmesiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Kardeş Köy Okulları Topluluğu öncüsü Hilal Kalafat, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.