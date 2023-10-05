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Hain terör örgütünün bomba uzmanı Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, 2016/-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri Adıyaman il merkezinde H.M.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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