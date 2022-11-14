Hain terör saldırısının faili hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin talimatıyla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin emniyet güçlerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve gece saatlerinde Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın, yaklaşık 4 ay önce B. isimli bir şüpheliyle İstanbul'a geldiği ve Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldığı belirlendi.

Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin 4 ay süreyle kamufle olmak amacıyla bir tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edildi.

Yakalandıktan sonra sorgusunda PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albashır'ın, eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldığı, İstanbul'da kamufle olduğu 4 ay boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatın, evinde kaldıkları diğer şüpheliler üzerinden sağlandığı anlaşıldı.

Olay günü Aynularab'daki merkezden verilen ve evinde kaldığı şüpheliler tarafından kendisine iletilen talimatla harekete geçen şüphelinin, B. isimli şüpheliyle Beyoğlu'na geldiği, bombayı yerleştirdiği bankta bir süre oturduğu, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlamasına kısa bir süre kala oradan uzaklaştığı belirlendi.

SALDIRIDAN SONRA İNFAZ EDİLMESİ TALİMATI VERİLDİ

Polis ekiplerinin, saldırının öncesinde ya da hemen sonrasında Albashır'dan ayrıldığı ve olay yerinden kaçtığını değerlendiren B. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan bazı şüphelilerin sorgusunda, saldırının talimatını veren terör örgütünün Aynularab'daki merkezinin ayrıca saldırgan Ahlam Albashır'ı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaları ve orada infaz etmeleri yönünde emir verdiği ortaya çıktı.

Saldırgan Albashır ile olayla ilgili gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.