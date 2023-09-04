Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeniden toparlanmak için üniversite öğrencilerini hedef aldığı tespit edildi. Özellikle 15 Temmuz sonrası elemanları tek tek deşifre edilen örgütün hareket alanı ortadan kalkarken, yaşanan büyük çözülmeyi engellemek için yeni altyapı çalışmalarına hız verildi.

TALİMAT PENSİLVANYA'DAN

İstihbarat birimlerine göre, Pensilvanya'da örgüt yöneticileri yeni yapılanma için talimat gönderirken, özellikle üniversite öğrencileri fırsatından yararlanılmasını istendi. Yeni Şafak 'ta yer lalan haber göre; Öğrencilerin belirli bir program çerçevesinde yetiştirilmesini isteyen üst düzey teröristler, yeni öğrencilerin örgüt evinde kalması yönünde ikna edilmesini salık veriyor. Öğrencilerden örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ve örgütsel talimat iletilmesi gibi faaliyetler için kuryelik yapmaları da talep ediliyor.

ÖRGÜTTEN SENETLİ TEHDİT

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu finansman sıkıntısı çeken örgütün, öğrenci evine yerleştirdiği kişilerin giderlerini de tamamen karşılayamadığı, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı toplu miktarda senet imzalatıldığı, dönem içerisinde örgütten uzaklaşan ve evden ayrılmak isteyen öğrencilerin ise bu senetler ile korkutulduğu öğrenildi. Diğer taraftan kiralanan evlerde kalan öğrenciler, çevrelerine hayatın olağan akışına uygun olacak şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, ev abilerini ya da ablalarını örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile hazırlanacak senaryolar üzerinden tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarılıyor.

HER ŞEY O STANTLA BAŞLIYOR

FETÖ'nün kuruluş aşamasından itibaren en önemli eleman kaynağı öğrenciler oldu. Maddi durumu kötü ve zeki öğrencileri tespit eden örgüt, bu kişileri FETÖ'ye ait yurt ve evlere yönlendirerek kazanmaya çalıştı. İtirafçı bir örgüt militanın aktardığına göre, üniversiteye kayıt sırasında çeşitli noktalara kurduğu stantlarla kalacak yeri olmayan öğrencileri kendine çeken FETÖ, cüzi miktarda kira bedeliyle yer temin etti. Sözde ev sorumlusunun himayesine alınan öğrenciler, ilk etapta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okutup, vaazlarını dinletti. Örgüte bağlılığı artan kişiler, ilkokul veya ortaokul öğrencilerinin sorumluluğu verildi. Bu süreçte öğrencilerin ders çalışıp çalışmadığı, namaz kılıp kılmadığı, yalan söyleyip söylemediği, sigara içip içmediği, kötü alışkanlığının olup olmadığı gibi bilgiler haftalık çetele tutularak örgüte iletildi. Adeta çekirdekten yetişen militanlar, devletin kritik noktalarına yerleşti.

EVİNİZ TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMESİN

FETÖ'nün en büyük eleman kaynağını oluşturan talebe faaliyetleri, özellikle 15 Temmuz sonrası yaşanan büyük çözülmenin ardından kritik önemde. Örgütün son yıllarda eleman temin edemediğine işaret edilirken, terör uzmanları ev sahipleri ve apartman sakinlerinin uyanık olmaları, aksi takdirde söz konusu evlerin yeni terör yuvalarına dönüşebileceği yönünde uyardı. Ekonomik saiklerle bu evlerde kalacak öğrencilerin, tüm hayatlarını olumsuz etkileyecek bir duruma düşebilecekleri, diğer taraftan KYK ve vakıf yurtlarının üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.