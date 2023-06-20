HAK-İŞ: Yeni asgari ücretin çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada yeni asgari ücretin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Arslan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceği anlayışının ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni asgari ücret rakamlarının, çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü ve eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçlar hayata geçirilerek emekçilerin yüzyılının da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zammı önemli buluyoruz. Asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmasına yönelik ekonomi politikalarının da hızla hayata geçirileceğine inanıyoruz."

"İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET DESTEĞİNİN YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN 500 LİRAYA ÇIKARILMASINI DA ÖNEMLİ BULUYORUZ"



Arslan, HAK-İŞ olarak, tüm ücret geliri elde eden kişiler için asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin devam etmesini son derece önemli bulduklarını belirterek, "Bununla birlikte, asgari ücret ile vergi oranları arasındaki makasın giderek daraldığına da dikkat çekiyor ve bu kapsamda ücretler üzerindeki vergi oranlarının düzenlemesine duyulan ihtiyacı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Asgari ücret için işverenlere verilen devlet desteğinin yılın ikinci yarısı için 500 liraya çıkarılmasını da önemli buluyoruz. HAK-İŞ olarak, işçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.