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Hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemleri başladı

Adıyaman'da, kalıcı deprem konutları kurasında isimleri çıkan hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemleri başladı.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemleri başladı
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Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında kalıcı deprem konutları için noter huzurunda çekilen kuralarda isimleri çıkan hak sahipleri için borçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 12 Haziran 2024 tarihinde başlayan ve 10 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek olan borçlandırma işlemleri için hak sahiplerinin biran önce işlemlerini başlatması istendi.

Çeşitli nedenlerle afet bölgesi dışında bulunan ve borçlandırma işlemlerini tamamlayamayan hak sahiplerinin bulundukları illerden deprem bölgesindeki illere gelmesine gerek kalmadan 81 ilde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine (AFAD) başvurarak işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi. Yetkililer, hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemlerini son güne bırakmamalarını biran önce tamamlamasını istedi.

  • Adıyaman deprem konutları
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