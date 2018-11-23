Hakkari'de patlayıcı düzenekli maket uçak ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Kasım'da Derecik ilçesine bağlı Oylum ve Akdemir mezraları arasındaki boş arazide yapılan aramada, üzerinde patlayıcı madde düzeneği olan maket uçak ile bir başka maket uçağa ait parçalar bulundu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.