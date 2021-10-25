HSK'dan 10 büyükelçinin skandal Kavala bildirisine tepki

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:12

Kuruldan yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Türk yargısının itibarını zedeleyecek bu durum nedeniyle açıklamaya gerek duyulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızın 138'inci maddesinde, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir."