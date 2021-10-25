İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5871
  • EURO
    11,1424
  • ALTIN
    557.351
  • BIST100
    1493.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HSK'dan 10 büyükelçinin skandal Kavala bildirisine tepki
Güncel

HSK'dan 10 büyükelçinin skandal Kavala bildirisine tepki

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların, yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınmasının önemli olduğunu bildirdi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:12
ABONE OL

Kuruldan yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Türk yargısının itibarını zedeleyecek bu durum nedeniyle açıklamaya gerek duyulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızın 138'inci maddesinde, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.