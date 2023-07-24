İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9427
  • EURO
    29,8264
  • ALTIN
    1692.93
  • BIST100
    6695.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Güncel

Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
ABONE OL

İlçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, güvenlik korucusu Hasan Çiftçi şehit oldu.

Eski Beyyurdu Karakolunda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Beyyurdu köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Gözyaşlarını tutamayan şehidin yakınlarını askerler teselli etti.

Törene, şehidin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

  • hakkari
  • şemdinli
  • terör örgütü pkk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.