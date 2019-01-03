Hakkari kırsalında 3 tanksavar roketi ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalında yapılan operasyonda 3 tanksavar roketinin ele geçirildiğini açıkladı.
- DHA
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun dün Hakkari Derecik kırsalında yapıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda; 3 adet tanksavar silahı, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 dürbünü ile bir miktar roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirilmiştir."
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