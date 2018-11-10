Hakkari patlaması son dakika şehit yaralı asker isimleri Hakkari mühimmat patlaması neden oldu şehit ve yaralı memleketleri belli oldu mu

Hakkari patlaması son dakika şehit yaralı asker isimleri açıklandı mı? Hakari mühimat patlaması neden oldu şehit ve yaralı sayısı kaç? Şehit ve yaralı askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu mu? soruların bugün yapılan son dakika haberi ile gündeme geldi. Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda atış esnasında ağır silah mühimmatında patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, atış sırasında ağır silah mühimmatının infilak ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 10 Kasım programında Hakarri'deki acı haberle ilgili yeni gelişmeleri açıkladı. Hakarri'deki patlamada 4 askerimiz şehit olurken, 20 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı kayıp askerler konusunda ise herhangi bir şey söylemedi. Hakkari'deki hastanelere kaldırılan askerler hızla tedaviye alındı. Bölgede görevli 7 askere ulaşma çalışmaları ise devam ediyor. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı da incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Hakkari patlaması son dakika şehit isimleri ve yaralıların isimleri ile ilgili detayları bu haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



- Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.



- Gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı.



- Çok partili siyasi hayata geçişten sonra uygulanan açık oy, gizli tasnif yöntemi CHP'nin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeter.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 4 şehit, 20 yaralımız var, dedi.

ŞEHİT VE YARALI ASKER İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hakkari'deki patlamada şehit olan ve yaralı olan asker isimleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

"4 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Atatürk'ü anma programında yaptığı konuşmada "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var" dedi.



'ARIZALI MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ'



Valilikten yapılan açıklamada, patlamanın arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:



"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır."



VALİLİK'TEN 2. AÇIKLAMA



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanın ardından geldiği Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.



Hastanede Vali İdris Akbıyık ve Başhekim Mete Keskin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.



Komutanlığın Harekat Merkezi'nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiğini söyledi.



Kaza sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26 kahraman mensubunun yaralandığını aktaran Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiklerini belirtti. Akar, şöyle konuştu:



"Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. İHA'lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını yakından takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanları bölgedeler. Yakından ilgilenerek hem yangının söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanması için gayretlerini devam ettiriyorlar. Gece saat 02.00 itibarıyla yangın maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz."



Akar, kazanın ardından yangının söndürülmesi, yaralıların tedavisi konusunda yoğun çaba harcayan başta Vali Akbıyık, idari ve mülki personel ile sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Çalışmalar sonuçlandıkça bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'de bir üs bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

YAYIN YASAĞI GELDİ



Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.





"PATLAMALAR KÜÇÜK DE OLSA, AZALMIŞ DA OLSA DEVAM EDİYOR"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin, "Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor." dedi.



Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanın ardından geldiği Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.



Hastanede Vali İdris Akbıyık ve Başhekim Mete Keskin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Komutanlığın Harekat Merkezi'nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26 kahraman mensubunun yaralandığını aktaran Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiklerini belirtti. Akar, şöyle konuştu:



"Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. İHA'lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını yakından takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanları bölgedeler. Yakından ilgilenerek hem yangının söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanması için gayretlerini devam ettiriyorlar. Gece saat 02.00 itibarıyla yangın maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz."



Akar, kazanın ardından yangının söndürülmesi, yaralıların tedavisi konusunda yoğun çaba harcayan başta Vali Akbıyık, idari ve mülki personel ile sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Çalışmalar sonuçlandıkça bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.