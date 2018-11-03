Hakkari'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölgenin 05- 19 Kasım tarihleri arasında, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu´nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 05 Kasım 2018 günü saat 00:00:01´den 19 Kasım 2018 günü saat 23:59:59´a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."