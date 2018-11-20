Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari’de 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Hacıbey köyü Başaklı Mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında 10 çuval içerisinde toplam 339 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA