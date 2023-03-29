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  • Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinde ve bölgede yapılan aramada doçka, bu silaha ait yedek namlu, 21 mayon ve 960 fişek, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 8 şarjör ve 51 fişek, telsiz, güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç, şırınga ile bant ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 3'ü ölü, biri sağ olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

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