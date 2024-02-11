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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 07:46 - Güncelleme:
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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