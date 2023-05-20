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Güncel

Hakkari'de askeri araç devrildi! 9 asker yaralandı

Hakkari-Van karayolunda askeri zırhlı aracın Zap suyuna uçması sonucu 9 asker hafif yaralandı.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Hakkari'de askeri araç devrildi! 9 asker yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Hakkari-Van karayolunun 30 kilometre mesafesindeki Erziki köprüsünde meydana geldi.

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Erziki köprüsünde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gelmekte olan Kirpi adı veriler askeri zırhı araç yağışlarda dolayı yolun kaygan olmasından dolayı Zap suyuna uçtu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine hemen olay yerine hareket ettiler. Orada bulunan jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile zırhlı araçta buluna askerler iş makinesinin kepçesiyle tek tek araçtan çıkartıldı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köylüler araçta 9 askerin bulunduğunu ve bazılarının hafif yaralandığını belirttiler.

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