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Hakkari'de kaçak sigara, kurusıkı tabanca ve takı çeşitleri ele geçirildi

Hakkari ve ilçelerinde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, kolye, yüzük, kuru sıkı tabanca, sahte pasaport ve sürücü belgesi ele geçirildi.

  • DHA
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Hakkari ve ilçelerinde polisin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 12-19 Kasım tarihleri arasında yol uygulamaları yapıldı.
 
Uygulamalarda, 350 paket sigara, 20 bin 934  yüzük, 418 çift küpe, 182 takım 3´lü takı seti, bin 867 kolye ve sahte olduğu değerlendirilen 1 yabancı pasaport ile 1 sürücü belgesi ele  geçirildi. Konrollerde, 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
 
Öte yandan Şemdinli ilcesi hacıbey Köyü Başaklı Mezrası'nda düzenlenen operasyonda ise ,10 çuval içerisinde toplam 339  kurusıkı tabanca ele geçirildi.
 

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