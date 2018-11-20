Hakkari'de kaçak sigara, kurusıkı tabanca ve takı çeşitleri ele geçirildi Hakkari ve ilçelerinde polis ve jandarmanın yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, kolye, yüzük, kuru sıkı tabanca, sahte pasaport ve sürücü belgesi ele geçirildi.