Hakkari'de “NARKOKAPAN-13” operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hakkari'de düzenlenen "NARKOKAPAN-13" operasyonunda; 175,5 kg esrar ele geçirildi. Zehir taciri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de düzenlenen "NARKOKAPAN-13" operasyonunda; 175,5 Kg Esrar ele geçirildi. ❗

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⛔️ Zehir Taciri Yabancı Uyruklu 2 Şüpheli yakalandı.❗️



Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." Uyuşturucuya karşı... pic.twitter.com/IV8WYTQPIR