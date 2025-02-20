Hakkari'de “NARKOKAPAN-13” operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hakkari'de düzenlenen "NARKOKAPAN-13" operasyonunda; 175,5 kg esrar ele geçirildi. Zehir taciri yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Hakkari'de düzenlenen "NARKOKAPAN-13" operasyonunda; 175,5 Kg Esrar ele geçirildi. ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2025
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⛔️ Zehir Taciri Yabancı Uyruklu 2 Şüpheli yakalandı.❗️
Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." Uyuşturucuya karşı... pic.twitter.com/IV8WYTQPIR