Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

8 EL BOMBASI FÜNYESİ, 10 KİLO PATLAYICI BULUNDU

Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında dün yürütülen operasyonda 9 roket başlığı, 10 roket sevk fişeği, fünyesi takılmamış 6 el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kalaşnikof şarjörü, Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 milimetre çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve sırt çantası ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.