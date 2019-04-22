Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.
- AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
8 EL BOMBASI FÜNYESİ, 10 KİLO PATLAYICI BULUNDU
Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsalında dün yürütülen operasyonda 9 roket başlığı, 10 roket sevk fişeği, fünyesi takılmamış 6 el bombası, 8 el bombası fünyesi, 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kalaşnikof şarjörü, Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 milimetre çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı, bin 726 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeği fişeği, 2 jelikan ve sırt çantası ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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