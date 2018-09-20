Hakkari'de, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 56 kilo eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Depin polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."