Hakkari'de terör operasyonu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'de yakalanan teröristlerin gösterdikleri 3 ayrı mağarada bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." şu ifadelerine yer verildi.

- OPERASYONUN DETAYLARI

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Şemdinli kırsalında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine Şemdinli kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Özgün Özdemir Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, iki katlı olduğu tespit edilen mağaraların birinde doçka ağır makineli tüfek, mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi; yine iki katlı olduğu belirlenen diğer mağarada da 81 mm havan mühimmat başlığı ele geçirildi.

Bir diğer mağarada ise bixi makineli tüfek, kanas keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, RPG-7 anti personel mühimmatı, RPG-7 anti tank mühimmatı, OGE-7 mühimmatı, taarruz tipi el bombası ile savunma tipi el bombası bulundu.

Paylaşımda, operasyon anlarına ilişkin video da yer aldı.