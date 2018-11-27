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Hakkari'de terör operasyonu: PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

  • DHA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yüksekova ilçesi Yaylacık köyü Killik Tepe bölgesinde 24 Kasım'da arama tarama faaliyeti yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, mauser marka tüfeğe ait şarjör ve 11 fişek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi. 

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