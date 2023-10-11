Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, mavzer piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 2 el bombası, el bombalarına ait 2 fünye, çeşitli ebatlarda 372 mühimmat, 10 gram uyuşturucu, 100 metre kablo ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.