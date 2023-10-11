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Güncel

Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, mavzer piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 2 el bombası, el bombalarına ait 2 fünye, çeşitli ebatlarda 372 mühimmat, 10 gram uyuşturucu, 100 metre kablo ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

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