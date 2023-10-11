Hakkari'de terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, mavzer piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, 2 el bombası, el bombalarına ait 2 fünye, çeşitli ebatlarda 372 mühimmat, 10 gram uyuşturucu, 100 metre kablo ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.
��️8 Ekim 2023— T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) October 11, 2023
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda BTÖ' ye ait; 1️⃣ adet Mavzer Piyade Tüfeği, 2️⃣ adet el bombası, 2️⃣ adet el bombalarına ait fünye, 1️⃣ adet Mavzer Piyade Tüfeği Şarjörü, 3️⃣7️⃣2️⃣ adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 1️⃣0️⃣ gr. uyuşturucu... pic.twitter.com/s7nrAfJbaK