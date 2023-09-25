Hakkari'de teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; 20 Eylül 2023 günü Çarşamba günü Şemdinli ilçesi Aktütün köyü kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon çerçevesinde 1 adet Doçka silahı, 1 adet Kanas, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet 81 mm havan mühimmatı 27 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 9 adet RPG-7 anti personel mühimmatı 525 adet Doçka mühimmatı, 29 adet RPG-7 sevk fişeği, 719 adet 7.62 mm Kalaşnikof mühimmatı, 432 adet 7.62 mm Bixi mühimmatı, 58 adet Savunma tipi el bombası, 1 adet taaruz tipi el bombası, 174 adet mekanik fünye, 38 adet El bombası fünyesi, 61 adet elektrikli fünye, 4 adet 81 mm havan mühimmatı başlığı, 15 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet Kanas şarjörü, 10 adet 50'lik boş Doçka mayonu, 2 adet Bixi mayonu, 1 adet Çatal ayak, 122 metre elektrik kablosu, 2 adet OG-7V mühimmatı, 132 adet Kibrit başı eczası, 4 adet piknik tüpü, 14 adet 12 kg mutfak tüpü, 2 adet elektronik devre kartı, 1 adet jenaratör, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Ele geçirilen mühimmat olay yerinde imha edildi.