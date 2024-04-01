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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Hakkari'de farklı tarihlerde ele geçirilen 361 kilo 184 gram uyuşturucu ve 11 bin uyuşturucu hapla ilgili aranan İran uyruklu 2 şüpheli, sınır dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlere düzenlenen operasyonlarda 245 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, dün Yüksekova ilçesi kırsalında yasa dışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlığı yapan İran uyruklu 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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