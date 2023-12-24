Hakkari'de yoğun kar yolları kapattı: 32 köy ve 112 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklı yağan kar, merkezde yer yer 30 santimetreyi bulurken, yüksek rakımlı dağlarda 1 metreye kadar ulaştı.
Bununla beraber Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde bugün saat 07.30 itibarıyla 32 köy 112 mezra yolu ulaşıma kapalıdır. Hakkari merkez 8 köy, 35 mezra, Şemdinli'de 7 köy, 37 mezra, Yüksekova'da 17 köy, 40 mezra. Karla mücadele çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.