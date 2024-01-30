Hakkari'de yol açma çalışması esnasında Karayolları personeli yaralandı

Yüksekova-Dağlıca kara yolundaki Yeşiltaş köyü yakınına düşen çığın temizlenerek yolun açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 117. Şube Şefliğinde ekip şefi olarak görev yapan Harun Kandaş, çalışmalar sırasında bölgeyi kontrol etmek için kar yığınının üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralanan Kandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunan Kandaş'ın Van'a sevk edileceği belirtildi.