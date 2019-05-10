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Hakkari'deki bombalı saldırının faili teröristler yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist yakalandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2017 günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 kişi, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'bölücü terör örgütü adına eylem yapmak' suçlarından Güldalı ve Esendere köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. 4 kişi mahkemeye sevk edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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