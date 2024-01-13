''Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiasının doğu olmadığını açıkladı.
Bölgede çatışma yaşanmadığı belirtilen DMM bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı;
"Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır."
Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 12, 2024
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır.⬇️ pic.twitter.com/uK0Zj2LNVW