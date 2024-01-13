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  • ''Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor'' iddiasına yalanlama
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''Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) yapılan açıklamada, 'Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor' iddiası doğru değildir.' ifadeleri kullanıldı.

13 Ocak 2024 Cumartesi 01:16 - Güncelleme:
''Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiasının doğu olmadığını açıkladı.

Bölgede çatışma yaşanmadığı belirtilen DMM bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı;

"Dijital mecralarda paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma sesleri yükseliyor" iddiası doğru değildir.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde herhangi bir olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır."

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