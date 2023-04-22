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Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı
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Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği programda, Şehit Selahattin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Çağlar Gülgen, günün alam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tümgeneral Hasan Koşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Can Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, kurum, okul müdürleri katıldı.

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