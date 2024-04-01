İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3452
  • EURO
    34,9023
  • ALTIN
    2336.61
  • BIST100
    9071.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski polis yakalandı
Güncel

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski polis yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 13:53 - Güncelleme:
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski polis yakalandı
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.V. gözaltına alındı.

Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yaptığı fişlemelerde de örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.

Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.