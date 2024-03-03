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Halatla çekilen 11 katlı bina yerle bir oldu!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

IHA3 Mart 2024 Pazar 08:51 - Güncelleme:
Halatla çekilen 11 katlı bina yerle bir oldu!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor. 11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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