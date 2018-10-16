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Halıcıoğlu mevkisinde arıza yapan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Halıcıoğlu mevkisinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferler aksadı.

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Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Halıcıoğlu Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Arızalı aracın çekici ile kaldırılmasının ardından seferler yeniden başladı.

Ancak metrobüslerde yoğunluk sürüyor.

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