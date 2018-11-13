Haliç'teki 3 köprü trafiğe açıldı

<p> UKOME kararı gereğince söz konusu 3 köprü 02.30-03.30 saatlerinde sadece deniz trafiğine açık tutuldu.</p> <p> Bir saatlik sürenin sona ermesiyle Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nde araç ve yaya trafiği normale döndü.</p>
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