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Haliç'teki 3 köprü trafiğe açıldı

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri araç ve yaya trafiğine açıldı.

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UKOME kararı gereğince söz konusu 3 köprü 02.30-03.30 saatlerinde sadece deniz trafiğine açık tutuldu.

Bir saatlik sürenin sona ermesiyle Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nde araç ve yaya trafiği normale döndü.

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