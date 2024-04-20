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Halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçlara halk otobüsü çarptı. Kazada 3'ü halk otobüsü 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralanırken, çarpan halk otobüsünün araç koltuğunda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
Halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı! Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi Karabıyık (60) idaresindeki 07 AU 0466 plakalı halk otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen önündeki 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerine, otobüsler de önünde bekleyen 1'i hafif ticari 4 otomobile çarptı. Kazada sürücü Nazmi Karabıyık oturduğu koltukta sıkışırken, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri sıkışan halk otobüsü sürücüsü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Karabıyık, diğer yaralılarla birlikte hazır bekleyen ambulanslara alındı.

Bazı yolcuların ayakta tedavi gördüğü kazada, diğer yolcuların da büyük panik yaşadığı gözlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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