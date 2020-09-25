Neşet Ertaş sözleri, vefatının sene-i devriyesinde sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden, "Bozkırın Tezenesi", "Türkülerin Babası",ve "Anadolu Efsanesi" gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, sözleri de şarkıları kadar hafızalarda yer etti. Halktan biri olan Anadolu efsanesi Neşet Ertaş sözleri ve türküleri, dillerden düşmüyor. İşte Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmayan sözleri
NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ
"Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil"
“Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin...”
“Size karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın.”
'Dikenine katlanamadığın gülü incitme, zorluğuna göğüs geremediğin yari sevme'
"İki büyük nimetim var, biri anam diğeri yârim. İkisine de hürmetim var, birisi var etti beni, birisi yâr etti beni.."
'Kendi kendisinden utanmayan, yer yüzünde hiç kimseden utanmaz'
“Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yar imiş meğer”
'Kadınlar insandır, biz erkekler ise İnsanoğlu!'
"Ağarsa saçların belin bükülse, birer birer hep dişlerin sökülse yinede taze fidan dalımsın sen benim"
“İlimsizlik bilgisizlik yüzünden, cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden, insan insandan bıkar mı bıkar.”
“Herkesle yarenlik edilmez, her insanla, hatta çevrende bile olsa, seni tam tanımayan insanla yarenlik edilmez.”
“"Bizim oralarda seni seviyorum denmez, kurban olurum sana" denir..”
“Yapılan en büyük kötülük, iki âşık insanın arasına girmektir. Dert ayrılık derdiymiş, başka dert var mıymış ben bilmiyorum.”
“Gönül Mecnun oldu Leyla bahane “
“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez”
Neşet Ertaş'ın en çok bilinen türkü sözlerinden bazıları:
GÖNÜL DAĞI
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Sinemi yaralar
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle giden
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
Gönülden gönüle
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden
Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Zahidem kurbanım oy n'olacak halım
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden oy haber sorarım
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Hezeli de deli gönül hezeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kusur
Zahide kurbanım hep bende kusur
Eğer anan seni seni bana verirse
Nemize yetmiyo' el kadar hasır
Nemize yetmiyo' el kadar hasır...
Şu garip halimden bilen işveli nazlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?
Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen
Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyo
Hiç bir tabip yarama melhem olmuyo
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?
MÜHÜR GÖZLÜM
Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden)
Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım)
Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Giyindiğin urbalardan
Sakınırım kıskanırım
Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım kıskanırım
Al'İzzet'i oncalardan
Elindeki goncalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım