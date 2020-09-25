25 Eylül 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 17:35

Neşet Ertaş sözleri, vefatının sene-i devriyesinde sevenleri tarafından merak ediliyor. Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden, "Bozkırın Tezenesi", "Türkülerin Babası",ve "Anadolu Efsanesi" gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, sözleri de şarkıları kadar hafızalarda yer etti. Halktan biri olan Anadolu efsanesi Neşet Ertaş sözleri ve türküleri, dillerden düşmüyor. İşte Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmayan sözleri

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ

"Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil"

“Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin...”

“Size karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın.”

'Dikenine katlanamadığın gülü incitme, zorluğuna göğüs geremediğin yari sevme'

"İki büyük nimetim var, biri anam diğeri yârim. İkisine de hürmetim var, birisi var etti beni, birisi yâr etti beni.."

'Kendi kendisinden utanmayan, yer yüzünde hiç kimseden utanmaz'

“Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yar imiş meğer”

'Kadınlar insandır, biz erkekler ise İnsanoğlu!'

"Ağarsa saçların belin bükülse, birer birer hep dişlerin sökülse yinede taze fidan dalımsın sen benim"

“İlimsizlik bilgisizlik yüzünden, cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden, insan insandan bıkar mı bıkar.”

“Herkesle yarenlik edilmez, her insanla, hatta çevrende bile olsa, seni tam tanımayan insanla yarenlik edilmez.”

“"Bizim oralarda seni seviyorum denmez, kurban olurum sana" denir..”

“Yapılan en büyük kötülük, iki âşık insanın arasına girmektir. Dert ayrılık derdiymiş, başka dert var mıymış ben bilmiyorum.”

“Gönül Mecnun oldu Leyla bahane “

“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez”

Neşet Ertaş'ın en çok bilinen türkü sözlerinden bazıları:

GÖNÜL DAĞI

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

Akar can özümde sel gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca

Sinemi yaralar

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Dil gizli gizli, dil gizli gizli

Sinemi yaralar

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Dil gizli gizli, dil gizli gizli

Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçenin gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle giden

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Yol gizli gizli, yol gizli gizli

Gönülden gönüle

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Yol gizli gizli, yol gizli gizli

Seher vakti garip garip bülbül öterken

Kirpiklerin oku yar yar cana batarken

Cümle alem uykusunda yatarken

Kimseler görmeden

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Gel gizli gizli, gel gizli gizli

Hoyratlar görmeden

Yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy

Gel gizli gizli, gel gizli gizli

Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın unutulmayan sözleri!

Zahidem kurbanım oy n'olacak halım

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli gönül hezeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Dolaştım alemi gurbet gezeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde esirim esir

Zahide kurbanım hep bende kusur

Zahide kurbanım hep bende kusur

Eğer anan seni seni bana verirse

Nemize yetmiyo' el kadar hasır

Nemize yetmiyo' el kadar hasır...

Bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü! Neşet Ertaş ne zaman vefat etti

Şu garip halimden bilen işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen

Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyo

Hiç bir tabip yarama melhem olmuyo

Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

MÜHÜR GÖZLÜM

Mühür gözlüm seni elden

Sakınırım kıskanırım

Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden)

Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım)

Havadaki turnalardan

Su içtiğin kurnalardan

Giyindiğin urbalardan

Sakınırım kıskanırım

Beşikte yatan kuzundan

Hem oğlundan hem kızından

Ben seni senin gözünden

Sakınırım kıskanırım

Al'İzzet'i oncalardan

Elindeki goncalardan

Yerdeki karıncalardan

Sakınırım kıskanırım