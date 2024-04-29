İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4258
  • EURO
    34,895
  • ALTIN
    2432.73
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halk sokağa döküldü! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı
Güncel

Halk sokağa döküldü! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için eylem yaptı. Protestoculara müdahale eden polis vatandaşlarla çatıştı.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Halk sokağa döküldü! İsrail'de polis Netanyahu karşıtı gösteri yapan vatandaşlarla çatıştı
ABONE OL

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

"REFAH BEKLER ESİRLER BEKLEYEMEZ"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

  • Tel Aviv
  • Netanyahu protest
  • İsrail gösteri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.