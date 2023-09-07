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Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun kaçak villasıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası için yaptığı denetim sonrası İBB'ye yıkım yazısı gönderdi. Ancak İBB yönetimi kaçak villanın çelik konstrüksiyonla yükselmesine seyirci kaldı.

Sabah7 Eylül 2023 Perşembe 07:19 - Güncelleme:
Halk TV'nin patronu Mahiroğlu'nun kaçak villasıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı
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Geçen yıl çıktığı kaçak katı mühürlenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, bu kez çelik konstrüksiyonla kaçak kat çıkarken yakalandı. Bakanlık "Yıkın" dedi, İBB görmezden geldi.

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'deki villasındaki kaçak yapılaşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Boğaziçi öngörünümüne sahip alanda 1 Eylül'de rutin denetimlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları'ndaki villada kaçak yapılaşmanın devam ettiğini belirledi. Tutanak tutan ekipler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçak yapılaşmanın devam ettiğini, yıkım işlemlerinin yapılması gerektiğini belirtti.

İBB YÖNETİMİ İŞLEM BAŞLATMIYOR

Ancak İBB yönetimi, ekiplerin 'Kaçak yapılaşma devam ediyor, gereğinin hızlıca yapılması gerektiği' yazısına rağmen Halk TV patronu Mahiroğlu'na ait villada henüz yıkım işlemlerini başlatmadı. Sabah'ın haberine göre, Kaçak yapılaşmanın ise hâlâ devam ettiği, çelik konstrüksiyonlu inşaat çalışmalarının hız kesmeden ilerlediği görüldü. Havuzlu, Boğaz manzaralı villa yeşillikler içinde bulunuyor.

"BU İMTİYAZIN NEDENİ NEDİR?"

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Böyle güzide bir yerde yapılan bu kaçak çalışma tam anlamıyla bir aymazlıktır" dedi. Kaçak yapılaşmaya tepkisini dile getiren Kurşun, "Vatandaş evine iskele kurup izolasyon yapamazken, akan çatısını tamir ettiremezken, Türkiye ve İstanbul'un en değerli mevkilerinden birinde bir gazete patronuna tanınan bu imtiyazı kabullenmek mümkün değil. Tek özelliği İBB Başkanı'na yandaşlığı olan medya patronu bu cesareti nereden alıyor? Ona tanınan bu imtiyazın nedeni nedir? Bunları sorguluyoruz?" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL MÜHÜRLENMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri geçen yıl da kaçak kat çıkılan aynı villadaki yapılaşmanın izinsiz, ruhsatsız olduğunu tespit ettikten sonra mühürlemişti. Ekipler o dönemde de kaçak yapının yıkılması için İBB yönetimine yazı göndermiş ve gereğinin yapılmasını istemişti. Ancak İBB yönetimi o dönem de konuya ilişkin sorulara cevap vermemiş ve herhangi bir işlem de başlatmamıştı.

  • Cafer Mahiroğlu
  • kaçak villa

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