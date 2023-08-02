CHP'li başkanların yönettiği 4 büyükşehirde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan rezalet, çöp dağları ve adrese teslim ihaleler CHP'nin vatandaşa olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP elinde eziyet çeken seçmen yerel seçim için şafak saymaya başladı.

İSTANBUL

İBB iştiraki İSTAÇ personeli zam alamadığı için iş yavaşlattı. Yüzlerce çöp kamyonu, katı atık tesisi önünde kontak kapattı. Mega kentin sokaklarında çöp dağları oluştu

İZMİR

Büyükşehir belediyesini borç batağına sürükleyen CHP'li Başkan Soyer, belediye çalışanlarına alacaklarını dahi ödeyemeyince iş bırakma furyası başladı. Grev kentine dönen İzmir'de vatandaş duraklarda kaldı

ANKARA

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık şovuyla canlı yayınlanan açık ihaleyi 'mücbir sebep' diyerek feshetti. İhale miktarı olan 26 milyon lira, revize proje diye 45 milyon lira olarak yeniden ihaleye çıkarıldı. 3 yılda ABB'nin bütçesinin yüzde 71'i bu şekilde adrese teslim ihalelere harcandı

ADANA

Şehir hastanesine ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Erdoğan yaptırdı' diye 'durak' ambargosu koyan Başkan Karalar, otobüs bekleyen vatandaşı kavurucu güneş altında bıraktı

İSTANBUL ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tüm iştiraklerde olduğu gibi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına da zam yapmadı. Seçim döneminde açlık edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi çalışanlarına enflasyonun altında zam yaparak personelini kıt kanaat geçinmeye mecbur bıraktı. Mart ayından bu yana devam eden iş yavaşlatma eylemi sürecinde İSTAÇ yetkilileri, İBB ve yetkili sendika arasında görüşmeler, zam yapılmak istenmemesi nedeniyle tıkandı. Fatura İstanbulluya çıktı. İBB'ye ait Yenibosna, Başakşehir ve Tuzla gibi ilçelerde bulunan katı atık aktarma merkezlerine çöp dökmeye giden ilçe belediyelerinin araçları saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu nedenle çöp toplama saatleri gecikince 39 ilçede çöpler sokaklarda birikiyor. İBB yönetiminin beceriksiz yönetimi, ilçe belediyelerinin çöp arabalarında görevli personelleri de isyan ettirdi.

Tuzla Belediyesi personeli A.S.: Aracı boşaltamadığımız için çöpleri vaktinde toplayamıyoruz.

Pendik Belediyesi personeli E. G: İmamoğlu buradaki arkadaşlara yüzde 10 zammı layık görmüş. İBB üzerine düşen sorumluluktan kaçamaz. Biz saatlerce burada bekliyoruz.

Zeytinburnu Belediyesi personeli Ç.D.: Vatandaş bilsin ki biriken çöplerin sebebi ilçe belediyeleri değil İBB.

GREVLERİN ÇİLESİNİ HALK ÇEKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim anlayışı iflas etti. Belediyeyi 4 yıllık görev süresi içinde borç batağına sürükleyen Soyer'in yönetimindeki büyükşehirde işçisinden memuruna tüm çalışanlar, alacakları zamanında ödenmediği için iş bırakmaya başladı. Metro ve tramvaydaki grev sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçi ile belediye çatısı altında görev yapan 6 bin memur iş bıraktı. İş bırakmalarda İzmir'de hayat resmen durdu. İzmir'de metro ve tramvay seferlerinin durması üzerine vatandaşlar otobüs duraklarında mağdur oldu. Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile yola çıkınca ana arterlerde trafik resmen kilit oldu. Yolcu yoğunluğunu azaltmak için ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından konulan ek otobüs seferleri de yeterli gelmeyince yaz aylarının en sıcak günlerinde İzmirliler otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlardan Hulki Bingöl, "Konak'tan Alsancak'a yürüyerek geldim. Böyle şey olmaz" derken, işyerine giderken büyük zorluk yaşadığını belirten Samet Ocak, "Belediye buna çözüm bulsun" diye konuştu.

ADRESE TESLİM İHALE REZALETİ

Sabah'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, ABB Meclis toplantısında; seçim öncesi ve sonrasında ihaleleri canlı yayınlayarak şeffaflık iddiası yürüten ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin canlı yayınlanan açık ihalesini feshedip kısa süre sonra adrese teslim ihale yaptığını anlattı. Tanrıverdi, Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tamamen kendi imkânları ve özveriyle 40 günde tamamlandığını aktararak ihale edilen Karataş Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 3.5 yıldır tamamlanamadığını vurguladı. Göreve gelmeden önce şeffaflık sözü veren Yavaş'ın 16 Eylül 2020'de açık ihale usulüyle ilk ihale yaptığını belirten Tanrıverdi 'İhaleyi 26 milyon 938 bin lira teklifle Çınar Doğan İnşaat firması kazandı. 30 Kasım 2020'de sözleşme imzalandı. İş için 350 gün süre verildi. Ancak ihaleyi kazanan şirket 21 Nisan 2021'e kadar hayvan bakımevi için tek bir çivi dahi çakmadı. ABB'de fesih bildirimini 'mücbir sebep' olarak yapıyor. Hiçbir ihale bu sebeple iptal edilemez. 26 milyon liralık ilk ihale miktarı revize proje adıyla 45 milyon liraya yeniden ihaleye çıkarıldı. 3 yılda belediye bütçesinin yüzde 71'i bu şekilde adrese teslim ihalelere harcandı" dedi.

ADANA'DA DURAK EZİYETİ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından evlerine gitmek için durak olmayan bulvarın üzerinde kavurucu sıcakta bekleyen vatandaşlara çile çektirmeye devam ediyor. Sabah'ın yaptığı haberler üzerine açıklama yapan belediye, Başkan Erdoğan'ın nisan ayında açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kavşak çalışmaları olduğunu, çalışmalar tamamlandığında durağın yapılacağını açıkladı. Ancak köprüde herhangi bir kavşak çalışması yok. Açıklamaya tepki gösteren vatandaşlar, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Cumhurbaşkanımız eksiksiz bir şekilde tamamlayarak Adanalıların hizmetine açtı. Böyle göz göre göre de iftira atılmaz ki. İnsanlara çile çektiriyorlar. Bir durak yapamıyorsanız o koltukta oturmayın" dedi. Kavurucu sıcakta durak olmadan toplu ulaşım aracı bekleyenlerin imdadına ise bölgeye çadır kuran AK Partili Yüreğir Belediyesi yetişti.