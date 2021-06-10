Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nerelerde görülecek?

10 Haziran 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:33

Halkalı güneş tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde yani bugün gerçekleşecek. Milyonlarca kişi, ender rastlanan bir gök olayına tanık olacak. Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? sorusu ise birçok insanın gündeminde yer alıyor. Adeta görsel şölenin yaşanacağı Halkalı Güneş Tutulması, yer yüzü hareketlerine de etki edecek. Peki Ateş çemberi şeklinde de anılan Güneş tutulması nerelerde görülecek? Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta bitecek?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

'Ateş Çemberi' Güneş tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman meydana gelir.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş saat 13.53 'te meydana geleceğini açıkladı.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek.Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi halkalı Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek.

Güneş tutulması, konumdan dolayı Türkiye'den gözlemlenemeyecek.