12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3662
  • 6,1134
  • 222.533
  • 97.419
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Halkalı-Gebze banliyö hattında istasyonlara isim verilmeye başlandı

İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmaray’ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak. Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kartal-Pendik istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken, çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Rusya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

FETÖ'cü Kanter bu kez de Trump’tan medet umdu

FETÖ'cü Kanter bu kez de Trump’tan medet umdu

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Oyun bozuldu, Türkiye tuzağa düşmedi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Filistinli Akl, gizlice ABD'ye iade edildi

Yapay göktaşı yağmuru oluşturacak uydu gönderildi

Yapay göktaşı yağmuru oluşturacak uydu gönderildi

İstasyonlara isim verilmeye başlandı

İstasyonlara isim verilmeye başlandı

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Bilal Erdoğan'a kumpas: İfadeye çağırıp tutuklayacaklardı

Başkan Erdoğan Mehruze teyzeyi aradı: Türkiye'yi ağlattın

Başkan Erdoğan Mehruze teyzeyi aradı: Türkiye'yi ağlattın
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de karne heyecanı

Afrin´de karne heyecanı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA