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Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi

Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi. Konuya dair açıklama Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 21:23 - Güncelleme:
Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi
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Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca ABD Yargıtay Mahkemesi (Supreme Court of the United States) nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte Yüksek Mahkeme, FSIA (Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası) temyizimizi esastan görüşmeye başlayacaktır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal sürece dair verilen durdurma kararı devam edecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

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